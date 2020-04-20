شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع صافى أرباح شركات الحكومة الصينية 58.8% فى الربع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة المشرفة على الأصول المملوكة للدولة في الصين اليوم الاثنين إن صافي ربح الشركات المملوكة للحكومة المركزية تراجع 58.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 مقارنة به قبل عام.

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وقال بينغ خوا قانغ المتحدث باسم لجنة الإشراف وإدارة الأصول المملوكة للدولة خلال مؤتمر صحفي في بكين إن التراجع غير المسبوق سببه انخفاضات أرباح في قطاعات الطيران والسيارات والسياحة والصناعات النفطية التي عصفت بها أزمة فيروس كورونا.

وأضاف بينغ أن الصين ستسعى جاهدة للحيلولة دون إفلاس الشركات ذات الاستثمارات الحكومية أو قيامها بتقليص أجور العاملين أو تسريحهم.