الاقتصاد

أسهم اليابان تنخفض وسط حذر قبيل نتائج الشركات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين من ذروة ستة أسابيع التي سجلتها في الجلسة السابقة وسطة حالة من الحذر قبل إعلان نتائج الشركات التي من المرجح أن تكشف عن حجم الضرر الناجم عن جائحة المستجد.

 

وأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا 1.15 % إلى 196692.12 نقطة، وقاد الاتجاه النزولي قطاعا الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية.

 

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وتضررت الشركات المرتبطة بالإنفاق الاستهلاكي مع تشجيع المسؤولين اليابانيين المواطنين على لزوم منازلهم للحد من تفشي فيروس كورونا.

 

ولقي قطاع الرعاية الصحية دعما في البداية مع تسابق الشركات لاختبار العقاقير لمواجهة الجائحة قبل أن تتخلي عن جزء من مكاسبها نظرا لسعي المستثمرين الذين يساورهم القلق إلى البيع لجني الأرباح.

 

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7% إلى 1432.41 نقطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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