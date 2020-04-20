شكرا لقرائتكم خبر عن عناية للتأمين تكشف عن آخر مهلة لانعقاد العمومية لمناقشة معالجة الخسائر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني "عناية للتأمين" عن آخر مهلة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة وهو نهاية شهر أبريل الجاري.

وأوضحت في بيان لـ"تداول"، أنه في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر والتي تنتهي في 30 أبريل2020.

وأشارت إلى أنه إذا اجتمعت الجمعية وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، فسوف تُعد الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة الـ150 من نظام الشركات. ودعت المساهمين بضرورة التصويت الآلي على بنود الجمعية؛ وذلك لتجنب انقضاء مهلة انعقاد الجمعية.

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وقرر مجلس إدارة الشركة في وقت سابق دعوة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، المُقرر عقده في 22 أبريل الجاري، وذلك لبحث مُقترح تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 50%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 101.3 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 91.8 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض صافي الأقساط المكتسبة بـ 145.5 مليون ريال سعودي وهو ما يمثل 59.6%.

وفي المُقابل، حققت الشركة ارتفاعاً في صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة بمبلغ 119.2 مليون ريال، وبنسبة 55.2%.