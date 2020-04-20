الاقتصاد

طيران الجزيرة تُسير 15 رحلة لإجلاء الكویتیین العالقين بالخارج

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة طیران الجزیرة المدرجة ببورصة الكويت، عن تنفيذ 15 رحلة ضمن المرحلة الحالیة من عملیة العودة الشاملة (إجلاء المواطنین الكویتیین من الخارج) في ضوء تفشي جائحة فیروس "كوفيد 19".

وقال الرئیس التنفیذي لمبنى (طیران الجزیرة) بمطار الكویت الدولي، مانع المانع، إن رحلات الیوم الأول من المرحلة المستمرة ثلاثة أیام شملت عواصم ومدن عربیة، بحسب وكالة الأنباء الكویتیة "كونا".

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وأوضح المانع أن الرحلات ككل شملت 4 رحلات قدمت من مدینة الدمام بالسعودیة، و9 من كل من الریاض ودبي والمنامة، و2 من الدوحة.

وكانت طيران الجزيرة قد أعلنت أمس عن استعدادها لدعم الجهود المبذولة من الحكومة وتسيير رحلات لإجلاء المواطنين العالقين في دول المنطقة، وإعادتهم إلى أرض الوطن تبعاً للتوجيهات الصادرة عن الحكومة  لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وكانت "طيران الجزيرة" قد وضعت كامل أسطولها المكوّن من 14 طائرة تحت تصرّف الحكومة، لاستخدامها في أي مجال يمكّنها من خدمة الكويت وأهلها في عمليات عودة المواطنين إلى أرض الوطن، ونقل البضائع والمواد والأدوات الطبية التي تحتاج لها البلاد في هذه الظروف.

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