شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات السيف توقع اتفاقية تسهيلات مرابحة بقيمة 4.5 مليون دينار بحريني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة عقارات السيف اتفاقية تسهيلات مرابحة دوارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي المتحد-البحرين بقيمة 4.5 مليون دينار بحريني.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة البحرين، أن الاتفاقية تهدف لتمويل متطلبات رأس المال العامل، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ يوم الأربعاء الماضي.

وبينت الشركة في البيان أن تاريخ الاستحقاق النهائي يصل لعامان. مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يُقوي القرض الجديد المركز المالي لديها وذلك عبر تأمين الاحتياطيات النقدية.

وكشفت البيانات المالية الأولية للشركة في وقت سابق، عن الارتفاع في الأرباح السنوية لتصل إلى 10.93 مليون دينار بحريني خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 10.91 مليون دينار خلال العام 2018.