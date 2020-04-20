شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات مرتقبة على قواعد شركة بورصة الكويت والكويتية للمقاصة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مصادر مطلعة عن تعديلات مقبلة على قواعد شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة بشأن الإجراءات الجديدة المدخلة على أنظمة العمل في البورصة.

وأدخلت بورصة الكويت خلال الفترة الماضية تعديلات جديدة على منظومة التداول بشأن الترقية إلى نادي الأسواق الناشئة تتطلب إجراء بعض التعديلات على قواعد البورصة والمقاصة، بحسب صحيفة "الجريدة".

وهناك بعض الإجراءات التي مازالت تحت التحضير تتعلق بعض الخدمات التي ستقدم إلى المستثمرين الأجانب والمحليين، وهي عبارة عن حلول منطقية لهيئة أسواق المال بشأن الاستعاضة عن فتح المجال أمام عمليات إقراض الأسهم واقتراضها واستغلالها في تغطية أي إخفاقات، إضافة إلى هيكل الحسابات.

يشار إلى أن شركة بورصة الكويت أعلنت مؤخرا عن تأجيل الموعد المبدئي لإدراج اسهم الشركة في السوق الرسمي إلى موعد يحدد لاحقاً.