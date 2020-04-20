شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تعلن عن مواعيد التداول خلال شهر رمضان والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بورصة الكويت عن المواعيد الرسمية للتداول بالبورصة خلال شهر رمضان المبارك، على أن يبدأ مزاد الافتتاح في تمام الساعة 10 وحتى 10:10 صباحاً بتوقيت الكويت.
وقالت البورصة في بيان على موقعها الرسمي، إن فترة التداول تستمر من تمام الساعة 10:10 صباحاً وحتى 12:35 ظهراً، بينما مزاد الإغلاق من 12:35 حتى 12:45 ظهراً.
وذكرت أن التداول بسعر الإغلاق يمتد من الساعة 12:45 حتى 12:50 ظهراً، بينما الشراء الإجباري في تمام الساعة 1 وحتى 1:15 ظهراً.
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