شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تعلن عن مواعيد التداول خلال شهر رمضان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بورصة الكويت عن المواعيد الرسمية للتداول بالبورصة خلال شهر رمضان المبارك، على أن يبدأ مزاد الافتتاح في تمام الساعة 10 وحتى 10:10 صباحاً بتوقيت الكويت.

وقالت البورصة في بيان على موقعها الرسمي، إن فترة التداول تستمر من تمام الساعة 10:10 صباحاً وحتى 12:35 ظهراً، بينما مزاد الإغلاق من 12:35 حتى 12:45 ظهراً.

وذكرت أن التداول بسعر الإغلاق يمتد من الساعة 12:45 حتى 12:50 ظهراً، بينما الشراء الإجباري في تمام الساعة 1 وحتى 1:15 ظهراً.