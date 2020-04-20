شكرا لقرائتكم خبر عن "بوبا العربية" توضح سبب إعادة تصنيف أكبر مساهميها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال علي شنيمر، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة "بوبا العربية"، إن عملية إعادة تصنيف "بوبا إنفسمنت أوفرسيس ليمتد" أكبر المساهمين بالشركة، تأتي في سياق التعليمات التي صدرت عن هيئة السوق المالية في يونيو الماضي.

وذكر في اتصال مع قناة "العربية" أن تلك التعليمات تستثني حصة المستثمر الاستراتيجي من الحد الأعلى لملكية المستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أن الحد الأعلى للاستثمار الأجنبي برأسمال الشركات في السعودية 49%، وقد حصلت بوبا العربية على استثناء برفع هذا الحد إلى 60%.

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وكانت حصة بوبا "انفستمنتس أوفرسيز ليمتد" كمستثمر استراتيجي أجنبي 39.25% تحسب ضمن الـ 60% التي هي الحد الأعلى مما يجعل الحصة المتاحة لبقية المستثمرين الأجانب 20.75%.

وقال شنيمر: قمنا بإعادة تصنيف الحصة كمستثمر استراتيجي، وبالتالي لن يجري احتسابها ضمن الحد الأعلى، ليكون المجال مفتوحاً وسيعطي مجالا أكبر للاستثمار الأجنبي في بوبا العربية، كما يعطي مجالا لرفع وزن السهم في مؤشر إم أس سي آي للأسواق الناشئة.

يُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 260.4 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل صافي ربح بلغ 244.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 6.4%.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 570.6 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي ربح بلغ 433 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 31.8%.