شكرا لقرائتكم خبر عن "ميفك ريت" يعتزم بيع حق منفعة عقار "بلازا 2" بـ 78 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعتزم صندوق "ميفك ريت" التابع لشركة "ميفك كابيتال" بيع حق منفعة عقار بلازا 2 عبر تسوية التزاماته قصيرة الأجل مع طرف ذي علاقة -شركة جسر للتنمية العقارية.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول" أن ذلك سيكون من خلال تحويل ملكية حق منفعة العقار إلى الأطراف الدائنة وذلك مقابل 78 مليون ريال، مبينا أن شركة جسر للتنمية العقارية هي إحدى شركاتها.

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وأشارت إلى أن هذه الصفقة لن تؤثر سلباً على حمَلَة الوحدات حيث إن رأس مال الصندوق سيظل كما هو دون تغيير، موضحة أنه توجد أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية.

وأعلنت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي "ميفك كابيتال" في وقت سابق عن توقيع اتفاقية بين صندوق ميفك ريت ومجموعة كيان لتطوير وتجديد وزيادة الإيرادات لأكبر أصول صندوق ميفك ريت " سوق شرق".

وجدير بالذكر أنه قد تم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق "ميفك ريت"، منذ 13 نوفمبر 2018، ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة "ريتس".