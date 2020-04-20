شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأدنى له منذ مطلع هذا الشهر أمام الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى له منذ مطلع نيسان/أبريل، حينما اختبر الأدنى له منذ 18 من آذار/مارس أمام الين الياباني عقب البيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:04 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.33% إلى مستويات 107.89 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.55 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.91، بينما حقق الأدنى له عند 107.49، مع العلم أن الزوج استهل تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 107.54.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى 4.9 مليار ين مقابل 1,109 مليار ين في شباط/فبراير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى فائض 460 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته عجز 190 مليار ين مقابل فائض 482 مليار ين، بخلاف التوقعات التي أشارت لعجز 115 مليار ين، وجاء ذلك مع اتساع تراجع الصادرات وتقلص تراجع الواردات خلال الشهر الماضي.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا الخميس الماضي اعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن التوسع في حالة الطوارئ لتشمل كافة أنحاء اليابان، مع أفادته بأن حالة الطوارئ ستسمر حتى السادس من أيار/مايو القادم، ودعوته للمواطنين بعدم الانتقال من مدينة إلى أخرى لاحتواء انتشار فيروس كورونا، ويذكر أن آبي اعلان في السابع من هذا الشهر عن فرض حالة الطوارئ علي سبعة مدن يابانية على رأسهم آنذاك العاصمة اليابانية طوكيو.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي أعرب كل من رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوس ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين عن تفاؤلهما حيال التوصل إلى صفقة لزيادة الأموال في برنامج القروض الذي يهدف إلى مساعدة الشركات الأمريكية الصغيرة للصمود في مواجهة تداعيات تفشي الفيروس التاجي في الولايات المتحدة خلال الآونة الأخيرة.

وفي سياق أخر، صرح حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أيضا في نهاية الأسبوع الماضي بأن ولايته ربما تكون تجاوزت المستوى المرتفع للوفيات من جراء الفيروس التاجي، ويذكر أنه تم الإبلاغ عن أعداد أقل من الوفيات اليومية في كل من إيطاليا، أسبانيا والمملكة المتحدة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى قرابة 2.25 مليون ولقي 152,707 شخص مصرعهم في 213 دولة.

وتتطلع الأسواق عن كثب حالياً لتطورات كشف شركة جيلياد ساسنسيز عن عقارها الذي يشاع بأنه فعال في مكافحة الفيروس التاجي ويمكنه القضاء عليه وبالأخص أنه يمكنه أن يكون فعال في التعامل مع الحالات الحرجة، ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مؤخراً عن خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل الاقتصاد الأمريكي بشكل تدريجي، ما يشير لاحتمالية انحسار الأزمة الطبية العالمية لاحقاً، بينما تبعاتها الاقتصادية لا تزال قائمة.