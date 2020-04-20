شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأعلى لها في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى منذ مطلع نيسان/أبريل أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:44 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.19% إلى مستويات 1.0854 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة وذلك مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0875، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0879.

هذا وتتطلع المستثمرين من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر اتساع الانكماش إلى 0.4% مقابل 0.7% في شباط/فبراير الماضي، كما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع الانكماش إلى 0.8% مقابل 0.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الحساب الجاري والتي قد تعكس اتساع الفائض إلى 36.3 مليار يورو مقابل 34.7 مليار يورو في كانون الثاني/يناير الماضي، وصدور القراءة المعدلة موسمياً للميزان التجاري أيضا للمنطقة ككل والتي قد توضح اتساع الفائض إلى 19.2 مليار يورو مقابل 17.3 مليار يورو في كانون الثاني/يناير، وصولاً إلى الكشف عن التقرير الشهري للبنك المركزي الألماني.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي أعرب كل من رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوس ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين عن تفاؤلهما حيال التوصل إلى صفقة لزيادة الأموال في برنامج القروض الذي يهدف إلى مساعدة الشركات الأمريكية الصغيرة للصمود في مواجهة تداعيات تفشي الفيروس التاجي في الولايات المتحدة خلال الآونة الأخيرة.

وفي سياق أخر، صرح حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أيضا في نهاية الأسبوع الماضي بأن ولايته ربما تكون تجاوزت المستوى المرتفع للوفيات من جراء الفيروس التاجي، ويذكر أنه تم الإبلاغ عن أعداد أقل من الوفيات اليومية في كل من إيطاليا، أسبانيا والمملكة المتحدة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى قرابة 2.25 مليون ولقي 152,707 شخص مصرعهم في 213 دولة.

وتتطلع الأسواق عن كثب حالياً لتطورات كشف شركة جيلياد ساسنسيز عن عقارها الذي يشاع بأنه فعال في مكافحة الفيروس التاجي ويمكنه القضاء عليه وبالأخص أنه يمكنه أن يكون فعال في التعامل مع الحالات الحرجة، ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مؤخراً عن خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل الاقتصاد الأمريكي بشكل تدريجي، ما يشير لاحتمالية انحسار الأزمة الطبية العالمية لاحقاً، بينما تبعاتها الاقتصادية لا تزال قائمة.