شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة: تراجع حجم واردات اليابان من الخام 0.7% فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة المالية اليابانية، اليوم الاثنين، إن بيانات التخليص الجمركى تظهر تراجع واردات النفط الخام 0.7 بالمئة فى مارس مقارنة بها قبل عام.

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استوردت اليابان، رابع أكبر مشتر للخام فى العالم، 92.976 مليون برميل من النفط الخام الشهر الماضي، بحسب الأرقام الأولية.