شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة: تراجع حجم واردات اليابان من الخام 0.7% فى مارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة المالية اليابانية، اليوم الاثنين، إن بيانات التخليص الجمركى تظهر تراجع واردات النفط الخام 0.7 بالمئة فى مارس مقارنة بها قبل عام.
استوردت اليابان، رابع أكبر مشتر للخام فى العالم، 92.976 مليون برميل من النفط الخام الشهر الماضي، بحسب الأرقام الأولية.
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