شكرا لقرائتكم خبر عن حفر آبار عميقة بتكلفة 7.1 مليون جنيه لتغذية ملاحة برج العرب من البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أسامة عبد العزيز، رئيس شركة النصر للملاحات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن تنفيذ مشروع إنشاء آبار جوفية إنتاجية عميقة للمحافظة على الطاقة الإنتاجية الحالية لملاحة برج العرب والتى تبلغ نحو 215 ألف طن.

وأضاف أسامة عبد العزيز لـ"الخليج 365"، أن تكلفة إنشاء الآبار تصل لنحو 7.13 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من التنفيذ خلال عامين ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع وبدء التشغيل اعتبارًا من النصف الثانى للعام المالى 2020/2021.

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أوضح أسامة عبد العزيز، أنه يتم توفير المحلول المحلى لملاحة برج العرب من خلال خطين يمتدان لمسافة 260 مترا داخل البحر المتوسط لسحب المياه بمدينة الحمام، وهما منشآن منذ عام 1983، موضحًا أنه نتيجة التقادم وعمليات النحر والمد والجزر والتيارات القوية بمنطقة الحمام بالساحل الشمالي فحدث انسداد بالخط الشرقي، لسحب المياه من البحر، ما أدى إلى انخفاض المحاليل الملحية الواردة وذلك منذ عام 2010 .

أضاف أن انسداد خط السحب الشرقي يمثل خطورة على تغذية الملاحة ولا سيما أن هناك بعض التلفيات ظهرت فى الخط الغربى أيضا، وبالتالى كان هذا دافعًا لإنشاء آبار ارتوازية لإنقاذ الملاحة،رحيث سيتم حفر 8 آبار جوفية عميقة بالتنسيق مع معهد بحوث المياه الجوفية ومصلحة الميكانيكا بوزارة الرى عدد من الجهات والخبراء.