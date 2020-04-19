شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز أسيوط الجديدة تؤكد استمرار غلق الحدائق والمسطحات الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام جهاز مدينة أسيوط الجديدة بغلق الحدائق والمتنزهات العامة، يأتى ذلك في إطار الجهود المستمرة لتطببق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ علي سلامة المواطنين بالمدينة.

وأكدت ذلك المهندسة جيهان أحمد عمار، رئيس جهاز المدينة، أنه تم التنسيق مع إدارة الزراعة لغمر المسطحات الخضراء بالمياه، وذلك لمنع أى تجمعات بها خلال أعياد الربيع.

واوضحت أنه تم التنسيق مع الشرطة وإدارة الأمن بالجهاز لمنع أي تجمعات بالمدينة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق المسطحات الخضراء منعا للتجمعات بكافة الميادين والمناطق بالمدينة خلال الاحتفالات بأعياد شم النسيم، وكذلك المتابعة من قبل غرفة العمليات بالجهاز.

Advertisements

وكانت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، قد وجهت الإدارات المختصة بجهاز المدينة بتنفيذ حملات تطهير وتعقيم موسعة بالمدينة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة.

وقالت رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة: شملت الحملات جميع المباني الخدمية بالمدينة، ومنها قسم الشرطة ومبنى البريد والمستشفى الجامعي ومبني الجهاز وسيارات النقل الخارجي والداخلي.

وأكدت المهندسة جيهان عمار استمرار حملات التطهير والتعقيم لوسائل المواصلات وأماكن الانتظار بالمدينة بشكل يومي، حفاظاً على صحة المواطنين، وحماية من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراتية، بضرورة تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدن الجديدة، ولا سيما بمواقع المشروعات المختلفة لحماية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.