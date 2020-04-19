شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة.. البرتقال من 3 جنيهات والليمون من 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 19- 4- 2020 استقرارا بالأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرارا بالرغم من الإقبال الكبير على الخضر والفاكهة، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلى وزيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الاسواق المحلية.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن البرتقال أبو سرة يتراوح بين 4-9 جنيهات، وسعر اليوسفى يتراوح بين 4-8 جنيهات، والبرتقال الصيفى من 3-7 جنيهات، وسجل سعر الليمون 4-12 جنيها للكيلو.

Advertisements

وأشار النجيب، لـ"الخليج 365"، إلى أن أسعار التفاح الأمريكى والإيطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها، والتفاح الجولدن 17 جنيها، والتفاح السورى 18 جنيها، التفاح المصرى 7-10 جنيهات، بينما سعر الفراولة بين 3 – 7 جنيهات، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات، كما سجلت أسعار الجوافة 3-7، وتراوح سعر الكاكا بين 6- 9.

جدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.