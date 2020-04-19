شكرا لقرائتكم خبر عن الفخارية توقع اتفاقية الشراء للاستحواذ على "حلول الأنابيب المتطورة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن تمديد توقيع اتفاقية الشراء مع ملاك شركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة للاستحواذ على 75% من حصص الملكية في الشركة مقابل مبلغ نقدي.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن البائعان والمشتري سيقومان بتنفيذ الشروط المسبقة للإقفال خلال 30 يوماً من تاريخ توقيع إتفاقية الإستحواذ.

وبحسب البيان، سيقوم أطراف الاتفاقية بالتقدم إلي الهيئة العامة للمنافسة لغرض الحصول على عدم الممانعة لإتمام التركز والحصول على موافقة صندوق التنمية الصناعي.

وسبق أن أعلنت الشركة عن أن الهدف من الاستحواذ هو تنويع قاعدة منتجات الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية وأسواقها بإضافة منتجات الأنابيب المدعمة بالألياف الزجاجية والأنابيب الخرسانية.

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وبحسب البيان السابق، تم تعيين شركة بيت الاستشارات الوطني (شركة مرخصة من هيئة السوق المالية) مستشاراً مالياً للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية.

وقد تم الاتفاق على تقييم حقوق الملكية لشركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة بمبلغ 85 مليون ريال، على أن تخفض هذه القيمة في حالة قيام الملاك الحاليين لشركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة بتنفيذ أي مسحوبات تخفض من حقوق ملكية الشركة، حيث ستنخفض هذه القيمة بنفس مقدار ما تم سحبه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 27.5 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 111.2 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2019 إلى الأرباح التي نتجت عن عكس مخصص إنخفاض ذمم مدينة تجارية إضافة إلى التحسن في مجمل الربح والانخفاض في المصروفات الإدارية في الفترة الحالية.