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شكرا لقرائتكم خبر عن 31 سفينة إجمالى الحركة بموانئ القطاع الجنوبي بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المكتب الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء الأدبية التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الجنوبي ) استقبل خلال الأسبوع الماضي حتى صباح اليوم عدد 21 سفينة، وقد تم استقبال عدد 8 سفن أمس حاويات شحن وتفريغ على الأرصفة ومن المنتظر دخول سفينتين.
كما أعلنت ميناء السخنة عن إجمالي حركة السفن التي بلغت 10سفن حيث سجل ميناء السخنة دخول 2 سفينة ومتواجد علي الأرصفة عدد سفينة فحم حمولة 72398طن فحم وعدد 1 سفينة حاويات حمولة 1925 طن ومن المنتظر دخول 6 سفن جديدة خلال اليومين المقبلين.
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة
رسو السفن بميناء الادبية
رصيف ميناء الأديبة
ميناء الأديبة يستقبل السفن
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