شكرا لقرائتكم خبر عن 31 سفينة إجمالى الحركة بموانئ القطاع الجنوبي بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المكتب الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء الأدبية التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الجنوبي ) استقبل خلال الأسبوع الماضي حتى صباح اليوم عدد 21 سفينة، وقد تم استقبال عدد 8 سفن أمس حاويات شحن وتفريغ على الأرصفة ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما أعلنت ميناء السخنة عن إجمالي حركة السفن التي بلغت 10سفن حيث سجل ميناء السخنة دخول 2 سفينة ومتواجد علي الأرصفة عدد سفينة فحم حمولة 72398طن فحم وعدد 1 سفينة حاويات حمولة 1925 طن ومن المنتظر دخول 6 سفن جديدة خلال اليومين المقبلين.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة

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رسو السفن بميناء الادبية



رصيف ميناء الأديبة