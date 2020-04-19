تعرف على معدلات الإنتاج المصرى وفقا لمؤشرات التعداد الاقتصادى.. انفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنفوجراف مجموعة من المؤشرات العامة الناتجة عن التعداد الاقتصادي الخامس الصادر مؤخرا عن الجهاز، والمتعلقة بمعدلات الإنتاج والقيمة المضافة الإجمالية والتكوين الرأسمالي الثابت.

وينشر ”الخليج 365” أبرز ما ورد في الإنفوجراف فيما يلي: وينشر ”الخليج 365” أبرز ما ورد في الإنفوجراف فيما يلي: سجل إجمالي الإنتاج 3.877 تريليون جنيه لإجمالي الجمهورية بلغ نصيب القطاع العام/ الأعمال العام 602 مليار جنيه من إجمالي الإنتاج بنسبة 15.5% بلغ نصيب القطاع الخاص من الإنتاج 3.275 تريليون جنيه من إجمالي الإنتاج بنسبة 84.5% سجل إجمالي القيمة المضافة بالجمهورية 2.158 تريليون جنيه بلغت حصة القطاع العام/ أعمال عام 294 مليار جنيه بنسبة 13.6% بلغت حصة القطاع الخاص 1.863 تريليون جنيه بنسبة 86.4% Advertisements سجل إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت نحو 472 مليار جنيه لإجمالي الجمهورية بلغت حصة القطاع العام/ أعمال عام نحو 116.4 مليار جنيه بنسبة 24.6% بلغت حصة القطاع الخاص 355.8 مليار جنيه بنسبة 75.4% وقدر التعداد الاقتصادي إجمالى المنشآت بنحو 3.743 مليون منشأة موزعة بين 1536 منشاة بالقطاع العام/ الاعمال العام بنسبة 0.04% وكذا 3.741 مليون منشاة بالقطاع الخاص بنسبة 99.96%. ويمثل نشاط تجارة الجملة والتجزئة أعلى مساهمة بنسبة 58.2% من إجمالى عدد المنشآت يليه نشاط الصناعات التحويلية بنسبة مساهمة 14.0% من إجمالى عدد المنشآت بالجمهورية، وتمثل محافظة القاهرة أعلى مساهمة بنسبة 12.9% من إجمالى عدد المنشآت يليها محافظة الجيزة بنسبة مساهمة 9.3%.

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