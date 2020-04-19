شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للاتصالات يطلق خطوطا ساخنة وموقعا لتلقى شكاوى عملاء المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، موقعا إلكترونيا جديدا لتلقى شكاوى عملاء شركات الاتصالات، بالإضافة إلى إتاحة خطوط ساخنة وبريد إلكترونى جديد إلى جانب خدمة 155، وذلك لزيادة التفاعل مع مستخدمى الاتصالات وسط زيادة مطردة فى أعداد المشتركين واستهلاك العملاء، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ واتخاذ كافة الاجراءات لضمان حقوق المواطنين فى الحصول على أعلى مستوى لخدمات الاتصالات والانترنت.

وأتاح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، هذه الخطوط لزيادة التواصل مع عملاء الاتصالات عبر عدة طرق، من خلال خدمة الخط الساخن 155 وخدمة البريد الإلكترونى [email protected] وأرقام الواتس اب، 010 155 15 155، 011 111 15 150، 015 515 15 505، 012 021 55 155".

وأطلق الجهاز موقعا جديدا لتلقى شكاوى عملاء الاتصالات الأرضية والمحمولة من خلاله "Complaints.tra.gov.eg" على أن يقدم العميل بعض البيانات منها "اسمه، رقم هاتفه ألذى يمكن الوصول إلى المستخدم من خلاله، رقمه القومى، نوع الشكوى، عنوان المستخدم، المشغل محل الشكوى، رقم الشكوى عند المشغل ".

ووضع الجهاز ثلاث نقاط يجب على المستخدم التأكد منها قبل تسجيل الشكوى:

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أولا: أن يكون الرقم المشكو منه مملوك الشاكى بالفعل، وفى حالة تسجيل شكوى للغير يجب أن يكون الشاكى مفوض كتابيا بذلك، فى حالة ثبوت أن الشاكى غير مالك للخط المشكو منه لن يتم استكمال فحص الشكوى.

ثانيا: أن يكون المستخدم قد قام بالشكوى للمشغل المعنى ولم يتلق ردا، أو كان الرد غير مرضى بالنسبة له.

ثالثا: فى حالة أن تكون الشكوى بخصوص حسابات شركات، يجب أن يكون الشاكى المفوض الرسمى للحساب.

وقال مسئول رفيع بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لليوم السابع، أن الموقع والخطوط الساخنة الجديدة ستعمل إلى جانب خدمة الخط الساخن 155، ونستهدف من خلالها زيادة التواصل والتفاعل مع العملاء لحل مشكلاتهم مع شركات المحمول بشكل أسرع، حيث سيتم بحث الشكاوى وتدقيقها من جانب الجهاز لتمكين من حل مشكلته مع مشغل الخدمة إذا ما وجد الجهاز أن العميل بالفعل له حقوق لدى مشغل الخدمة، حيث يعد الجهاز حكم بين مشغل الخدمة والعميل.

كان الخليج 365 قد انفرد فى وقت سابق بقرار الجهاز إتاحة خطوط ساخنة جديد، لتلقى شكاوى العملاء ضد مشغلى المحمول إلى جانب خدمة الخط الساخن المعروفة 155