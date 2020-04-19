شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود شبه جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها المواد الأساسية.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.35% رابحاً 63.93 نقطة ليغلق عند مستوى 4810.37 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.72% رابحاً 87.89 نقطة ليغلق عند مستوى 5207.93 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.4% رابحاً 15.96 نقطة ليغلق عند مستوى 4027.50 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.97%، رابحاً 38.72 نقطة ليغلق عند مستوى 4018.27 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 82.7 مليون سهم بقيمة 20.1 مليون دينار كويتى عبر 5576 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 6.05%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.83%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.23%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.69%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.32%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 003%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.38%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.02%.

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وجاء سهم "شركة بيت الاستثمار الخليجى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.78%، تليه شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 10%، ثم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 9.17%، فيما تصدر سهم "شركة التمدين العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.67% ثم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 9%، ثم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 5.13%.

وفى سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، عن مواعيد التداول خلال شهر رمضان المبارك، والتى ستكون فتح مزاد الافتتاح الساعة 10 إلى 10.1٠، والتداول المستمر من الساعة 10.10 إلى الساعة 12.35، ومزاد الإغلاق من 12.35 إلى 12.45، والتداول بسعر الإغلاق من 12.45 إلى 12.50، والشراء الإجبارى من 1 إلى 1.15.