شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية 0.70% مدفوعا بصعود قطاعات قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.70% رابحا 46.75 نقطة ليغلق عند مستوى 6678.44 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 9.85% رابحا 676 نقطة ليغلق عند مستوى 7541.87 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 140.7 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال، وارتفع 136 سهما، فيما تراجع 53 سهما.

وارتفع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.57%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.16%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.03%، ثم قطاعى المواد الأساسية وإنتاج الأغذية بنسبة 0.96%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.94%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.73%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.76%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.71%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.67%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.60%، ثم قطاعى الأدوية وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.34%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.25%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.28%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.05%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.36%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.34%.

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وجاء سهم "الوطنية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.99%، ثم سهم بحر العرب بنسبة 9.87%، ثم سهم العالمية بنسبة 7.18%، فيما جاء سهم "باعظيم" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.08%، ثم سهم "جبسكو" بنسبة 2.50%، ثم سهم "دور" بنسبة 2.31%.

وفى سياق آخر أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، أن تشير إلى أنه في ظل عدم معرفة المجموعة بالفترة الزمنية لاستمرار العمل بتلك الإجراءات الاحترازية وما يستجد منها مستقبلا، فأنه يصعب تحديد حجم ومدى الأثر المالي في الوقت الحالي، وسوف تقوم المجموعة بمتابعة المستجدات بهذا الشأن وسيتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.

أما فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بدعم القطاع الخاص لتخفيف الآثار المترتبة نتيجة للإجراءات الاحترازية، فإن المجموعة تثمن هذه المبادرات وتعمل حالياً مع الجهات ذات العلاقة لتحديد ما ينطبق منها على شركات المجموعة وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية وعن أي أثر مالي جوهري إن وجد.

فيما أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، عن تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع ملاك شركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة للاستحواذ على 75% من حقوق الملكية في شركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة مقابل 56.25 مليون ريال سعودى.