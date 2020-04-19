شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم البنوك تدفع بورصة البحرين للمنطقة الخضراء بجلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.55% رابحاً 7.16 نقطة ليغلق عند مستوى 132.14 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بختام التعاملات، 3.3 مليون سهم بقيمة 411.9 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 26.84% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.56%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 1.14%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.97%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.79%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.79% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.53%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.09% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.17%.

وفى سياق متصل أعلن بنك مسقط، عن النتائج المالية الأولية للثلاثة أشهر المنتهية فى 31 مارس لعام 2020، حيث حقق البنك ربحا صافيا قدره 33.25 مليون ريال عمانى مقارنة بصافى ربح 45.8 مليون ريال عمانى للفترة ذاتها من عام 2019، بنسبة انخفاض 27.4%، وبلغ صافى إيراد الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامى 81.23 مليون ريال عمانى مقابل 78.76 مليون ريال عمانى خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 3.1%.

Advertisements

وبلغت الإيرادات الأخرى لبنك مسقط 34.39 مليون ريال عمانى فى الثلاثة أشهر المنتهية فى 31 مارس لعام 2020 مقابل 37.55 مليون ريال لذات الفترة عام 2019، بنسبة انخفاض 8.4%، وبلغت مصروفات التشغيل 50.60 مليون ريال عمانى مقابل مبلغ 48.58 مليون ريال عمانى بنسبة زيادة 4.2%

فيما أعلنت شركة عقارات السيف، عن اتفاقية تسهيلات مرابحة دوارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي المتحد بمبلغ 4.5 مليون دينار بحرينى، لتمويل متطلبات رأس المال العامل، ويصل تاريخ الاستحقاق النهائى لمدة عامين.

وأضافت الشركة، فى بيان لبورصة البحرين، أن هذا التسهيل سيعزز المركز المالى للشركة من خلال تأمين الاحتياطيات النقدية لمواجهة الظروف غير المؤكدة، وسيتم إنشاء التزام جارى إضافى على ميزانية الشركة العمومية، مع زيادة تكلفة التمويل فى بيان الأرباح والخسائر، وستتم إدارة هذا التمويل ضمن نسب الرفع المالى والسيولة الخاضعة للرقابة المناسبة.