"مرسيدس بنز" تستدعى 2167 سيارة لمخاطر تتعلق بالسلامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق ، اليوم الأحد، أن شركة "مرسيدس-بنز" الألمانية لصناعة السيارات ستستدعى 2167 سيارة من السوق الصينية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وذكرت المصلحة ، التي تعد أعلى هيئة لمراقبة الجودة في الصين - في بيان اليوم - أن الاستدعاء يبدأ في 30 أغسطس، ويشمل 1622 سيارة مستوردة من طرازات "سي" و "سي إل كيه" و سي إل إس" و"إي" تم تصنيعها في الفترة بين 16 يناير 2006 و 21 أغسطس 2006، إلى جانب 545 سيارة من طراز "إي" منتجة محليا بين 16 يناير 2006 و 22 فبراير 2006.

وأوضحت أنه بسبب وجود رابط خاطئ بين زجاج كوة السقف وإطار الكوة، يمكن أن ينفصل الزجاج عن السيارة، ما يشكل مخاطر على السلامة، مشيرة إلى أن الشركة المعنية ستقوم بفحص وإصلاح الأجزاء المعيبة مجانا.



وفى اواخر مارس الماضى، أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق، استدعاء شركة "مرسيدس بنز" 77 ألفا و607 سيارات بسبب وجود مشاكل محتملة فى نظام التوجيه المعزز، وذكرت المصلحة وهي أعلى هيئة للرقابة على الجودة في الصين –في بيان أن عملية الاستدعاء تشمل سيارات من طراز "سي-كلاس" و"إي-كلاس" و"جي.إل.سيSUV" التي تم تصنيعها محليا خلال الفترة بين 18 أكتوبر 2016 و 13 أبريل 2018.

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