شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى خضراء بجلسة بداية الأسبوع وسط صعود جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.94% رابحاً 54.80 نقطة ليغلق عند مستوى 1914.59 نقطة، مدفوعا بصعود 7 قطاعات على رأسها الاتصالات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 338.8 مليون سهم محققة ما قيمته 207.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 3821 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفعت 26 سهما، فيما انخفض 4 أسهم.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 7.70%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 4.35%، تلاه قطاع النقل بنسبة 3.69%، ثم قطاع العقارات بنسبة 3.18%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.82%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.64%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.08%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.85%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 15%، ثم سهم شركة دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 8.33%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين -أمان بنسبة 3.20%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 0.99%، فيما تصدر سهم مجموعة جى اف اتش المالية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 73.6 مليون ورقة بقيمة 38.7 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 3.68%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة شعاع كابيتال، عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة، يوم الأربعاء الماضى، وصادق المساهمون على البيانات المالية للشركة، حيث حققت أرباحا سنوية قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك قدرها 186 مليون درهم إماراتى متضمنة تكاليف الاندماج مع مجموعة أبو ظبى المالية، وبلغت الأرباح السنوية الصافية العائدة للمساهمين 47 مليون درهم فى 31 ديسمبر لعام 2019.

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كما تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالى عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، ومقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وتعيين عضو مجلس الإدارة أبو بكر صديق محمد حسين الخورى حتى انتهاء دورة المجلس الحالى فى مارس 2021.

فيما أعلنت شركة الصقر للتأمين، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم 16 إبريل، وقرر انتخاب ماجد عبد الله السرى رئيسا لمجلس الإدارة، خالد عبد الله عمران تريم نائبا لرئيسا مجلس الإدارة، وتشكيل لجنة التدقيق برئاسة ماجد السرى.

وفى سياق آخر قررت شركة أملاك للتمويل، تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية إلى 22 يونيو المقبل.