وزير المالية: تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار 2019 حتی 30 يونيو المقبل

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سداد 20٪ من الضريبة المستحقة خلال أبريل و30٪ فى مايو المقبل و50٪ قبل نهاية يونيه القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسهيلات ضريبية للشركات العاملة فى 10 قطاعات متضررة من « كورونا سداد 20٪ من الضريبة المستحقة خلال أبريل و30٪ فى مايو المقبل و50٪ قبل نهاية يونيه أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، فقد وافق مجلس الوزراء على تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 حتی 30 يونيه المقبل، دون فرض أى غرامات أو مقابل تأخير. وذلك للشركات العاملة بقطاع الطيران، وقطاع السياحة والآثار بما فيه المطاعم والمقاهى، وقطاع الفنادق «المنشآت السياحية والفندقية»، وقطاع الصحافة والإعلام، والقطاع الصناعي خاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير، باستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية والمنظفات، وقطاع النقل والمواصلات وموزعي السيارات، وقطاع المستشفيات، وقطاع المقاولات، وبعض شركات البرمجيات والشركات العاملة فى مجال خدمات الاتصالات المتأثرة بالأوضاع الحالية، والأندية والمنشآت العاملة بالمجال الرياضى المتأثرة سلبيًا من تداعيات أزمة كورونا.

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أضاف الوزير أنه سيتم تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 لكل الشركات العاملة بالقطاعات المتأثرة بفيروس كورونا، بحيث تسدد 20٪ من الضريبة المستحقة خلال شهر أبريل الحالى، و30٪ خلال مايو المقبل، و50٪ قبل نهاية يونيه 2020 دون تحمل أى فوائد تأخير أو غرامات.

وأوضح الوزير أن تقديم بعض التسهيلات الخاصة بسداد الضريبة المستحقة على الشركات العاملة بالقطاعات الأكثر تضررًا بتداعيات فيروس كورونا دون فرض فوائد أو غرامات تأخير، يأتى ضمن حزمة الإجراءات المتخذة لمساندة النشاط الاقتصادي والقطاعات الخدمية، بما يسهم فى استمرار عجلة الإنتاج وضمان تلبية احتياجات المواطنين، والحفاظ على العمالة بهذه الشركات مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حرصًا على سلامتهم، على النحو الذى يساعد فى سرعة التعافي من تداعيات هذه الأزمة العالمية.