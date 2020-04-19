وزارة القوى العاملة: شم النسيم إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، أن عيد شم النسيم، الموافق يوم غد الإثنين، يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مضيفاً أن العامل في هذه الحالة يستحق، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلى هذا الأجر.

ووجه سعفان التهنئة للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

وأكد وزير القوى العاملة أن هذه المناسبة "تمنحنا المزيد من العزم على مواصلة التكاتف وبذل التضحيات، لتبقى الدولة المصرية فى وحدة نسيجها نموذجًا يهدى الإنسانية للخير والنماء، داعين الله عز وجل أن يزيل عنا والعالم أجمع وباء فيروس كورونا، وأن يعم الخير والنماء ربوع مصرنا الحبيبة وشعبنا العظيم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمزيد من التقدم والازدهار والسلام، كى تتحقق آماله فى مستقبل مشرق وغد أفضل."