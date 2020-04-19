بدر الخرافي: "زين" تُغيّر اسم شبكتها إلى " Shlonik"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - "زين" تُغيّر اسم شبكتها إلى " Shlonik"

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت تغيير اسم شبكتها إلى "Shlonik" تزامناً مع جهود وزارة الصحة ومؤسسات الدولة لإطلاق تطبيق "شلونك" مع بدء المرحلة الأولى لإجلاء المواطنين العالقين في الخارج.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن تطبيق "شلونك" تم تطويره من قبل زين بعقول وطنية شابة، وجاء بتعاون مُشترك مع وزارة الصحة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات كبادرة منها لمُساندة الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة للتصدي لانتشار ڤيروس كورونا المُستجد – كوڤيد 19.

وكانت زين غيرت اسم شبكتها مؤخراً إلى STAY HOME، تماشياً مع توجيهات مجلس الوزراء والجهود التي تقوم بها الدولة في هذه الظروف الاستثنائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا لتذكير عملائها بضرورة البقاء في المنزل قدر الإمكان، والمُساهمة في القضاء على هذا الوباء.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي: " إطلاق اسم (Shlonik) على شبكة زين جاء مع إطلاق التطبيق الذي يحمل نفس الاسم، كما أنه يتزامن مع جهود بدء عملية إجلاء المواطنين العالقين في الخارج، وهذه البادرة جاءت كمساهمة من الشركة لدعم هذه الجهود، والمشاركة في حملات التوعية الشاملة التي تقوم بها مؤسسات الدولة".

وذكر الخرافي أن ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا فرض على الجميع القيام بالتزاماتهم لتوحيد كافة الجهود والمبادرات لمواجهة هذا الوباء، وزين من جانبها تسعى إلى أن تكون جزءاً من هذه الجهود الوطنية بتسخير قدراتها التكنولوجية للمساهمة في تفعيل إجراءات الوقاية والسلامة التي تقوم بها وزارة الصحة والهيئات المختصة الأخرى.

وكشف الخرافي أن تطبيق "شلونك" تم تطويره بعقول وطنية شابة من قبل فريق زين التقني بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وجرى تصميمه وفق أحدث المواصفات والمعايير، وتحت إشراف وتوجيهات فرق العمل في وزارة الصحة.

وأوضح الخرافي أن التطبيق الجديد يهدف بشكل أساسي إلى توظيف أحدث حلول التكنولوجيا لمُتابعة التزام المواطنين العائدين من الخارج ضمن خطة الإجلاء بتعليمات الحجر المنزلي، والإرشادات الوقائية الخاصة بوزارة الصحة، فهو أداة أساسية لتفعيل السوار الذكي الذي يتم توزيعه في مطار الكويت الدولي على كل من تشملهم إجراءات الحجر المنزلي".

وبين أن تغيير اسم شبكة زين إلى "Shlonik" جاء لضرورة تذكير عملاءها بأهمية تحميل التطبيق على هواتفهم الذكية، والقيام بتسجيل بياناتهم، للمُساهمة في تقليل فرص المُخالطة قدر الإمكان، والتأكد من التزام الجميع بتعليمات الحجر المنزلي وإرشادات وزارة الصحية، سواءً المواطنين الخاضعين للحجر، أو أفراد العائلة القاطنين معهم في نفس المنزل، أو أفراد المجتمع بشكل عام.

وأفاد الخرافي قائلاً: " نأمل أن تساعد هذه الجهود الموحدة بين مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص في نشر التوعية الشاملة بخطورة عدم الالتزام بالتوجيهات الصحية، والمساهمة في حث الجميع على اتباع الإجراءات الوقائية للسيطرة على انتشار المرض".

يتوفّر تطبيق "شلونك" حالياً على الأجهزة الداعمة لنظامي iOS وAndroid، ويتوفّر بخمس لغات مختلفة وهي العربية، الإنجليزية، الأوردو، التغالوغ، والبنغالية، ويتم التسجيل فيه عن طريق إدخال رقم الهاتف النقال ورقم البطاقة المدنية، ويحتوي على خاصية المُشخّص التفاعلي، حيث يمكن التحدث معه لمعرفة التعليمات التي يجب على المستخدم اتباعها حسب حالته الخاصة.

وعن آلية عمل التطبيق، فإنه بمجرد وصول الفرد الخاضع للحجر المنزلي إلى منزله من مطار الكويت الدولي، سيقوم بإتمام أول عملية تحقق check-in عبر التطبيق لإعلام الفريق المُختص من وزارة الصحة بوصوله للمنزل، وابتداء فترة الحجر المنزلي الخاصة به، ثم يقوم بعد ذلك بتحديد موقع الحجر المنزلي على الخريطة، وتسجيل مقطع صوتي، وتصوير صورة تُظهر ملامح وجهه بشكل واضح، وذلك لكي يتمكن التطبيق من مُطابقة هويته باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي عند إتمام عمليات التحقق check-in مُستقبلاً.

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ويعتبر تطبيق "شلونك" أداة التواصل الأساسية بين المواطن الخاضع للحجر المنزلي، وبين طاقم وزارة الصحة المُكلّف بمراقبة التزامه بالحجر، حيث يتواصل الفريق الطبي المختص مع المواطن مرتين يومياً على الأقل للاطمئنان على صحته، مع طلب بعض المعلومات الحيوية مثل درجة حرارته وصحته العامة، ويسمح التطبيق بالتواصل الصوتي أو المرئي إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وفي إطار جهودها المستمرة وفي أكثر من مجال لتفعيل دورها الوطني في التصدي لهذه الأزمة، قامت زين مؤخراً بتقديم ما يقارب 30 ألف وجبة غذائية بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة، حيث تم توزيع عدد كبير منها خلال الأسبوع الذي خصصته وزارة الصحة لفحص المقيمين العائدين إلى البلاد مؤخراً في أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف، وذلك لتخفيف أوقات الانتظار الطويلة عليهم، كما يتم توزيع العديد من الوجبات بشكل مستمر في مطار الكويت الدولي داخل قاعات الانتظار للطائرات التي تم تخصيصها لإجلاء المقيمين العائدين إلى بلادهم.

وتقوم زين أيضاً بتوفير عدد من قواعد شحن الهواتف الذكية في مطار الكويت الدولي لخدمة المواطنين العائدين إلى البلاد ضمن خطة وزارة الخارجية لإجلاء المواطنين من كافة دول العالم خلال هذه الأزمة، بهدف تسهيل تواصلهم مع عائلاتهم فور وصولهم إلى أرض الوطن، كما تقوم زين بتوفير عدد كبير من الوجبات الغذائية لهم بشكل مستمر بالتنسيق مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة والإدارة العامة للطيران المدني.

وضمن جهودها خلال هذه الأزمة، قامت زين بتوفير خدمة الإنترنت والمكالمات المحلية مجاناً لمدة شهر بالتعاون مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك التزاماً منها اتجاه عملائها في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد.

وقامت زين أيضاً بإطلاق حملة توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان #هذاـوقتك"، التي تقوم من خلالها بنشر التوعية الإيجابية حول أهمية الإحساس بالمسؤولية الوطنية في مثل هذه الأزمات وعدم الالتفات للشائعات أو نقلها وأهمية المُشاركة في الحملات التطوعية والالتزام بالبقاء في المنزل والتقيد بتعليمات الجهات الرسمية المختلفة.

كما قامت الشركة بالتعاون مع وزارة الصحة لتقديم مُكالماتٍ مجانية لعملائها عند اتصالهم على أي من الخطوط الساخنة التابعة لوزارة الصحة وهي 24970967 و96049698 و99048619، حتى يتمكّنوا من الاستعلام عن أي معلومات طبية أو صحية حول فيروس كورونا المُستجد من فريق الوزارة الطبي المُتخصص وأخذ المعلومات الصحيحة من الجهات الرسمية المُعتمدة من قبل الدولة.

وفي إطار تعاونها المُستمر مع مختلف وزارات الدولة، تقوم زين بتسخير خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS مجاناً لوزارتي الصحة والداخلية ليتسنى لهما إرسال المحتوى الطبي والتوعوي للمجتمع خلال هذه الفترة، كما قامت الشركة بنشر مجموعة من الرسائل التوعوية بالتعاون مع فريق وزارة الصحة عبر قنواتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى بث مقاطع ڤيديو توعوية رسمية من وزارة الصحة حول فيروس كورونا بسبع لغات مُختلفة وهي التاميلية، التيلوغوية، الأوردو، الفارسية، الفلبينية، البنغالية، والسنهالية.

وأكدت زين على التزامها التام بجميع التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة للمُساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا، حيث زوّدت جميع أفرعها العاملة خلال الإجازة وأجهزة الدفع الآلي وأجهزة الخدمة الذاتية التابعة لها في جميع أنحاء الكويت بأجهزة التعقيم، ويقوم فريق الشركة بشكل مستمر بتعقيم وتطهير أفرعها العاملة وأجهزتها وجميع منتجاتها بشكل دوري حرصاً على سلامة عملائها، كما قامت زين بإخطار موظفي الأفرع بالالتزام بلبس القفازات الطبية، ووقف العمل بالأجهزة البيومترية لأخذ بصمات العملاء، وغيرها من الإجراءات.

كما قامت الشركة أيضاً بإطلاق حملة توعوية داخلية لموظفيها للحفاظ على سلامتهم، وتوزيع المستلزمات الوقائية والمعقمّات على جميع الموظفين، وبث الرسائل التوعوية بشكل دوري.