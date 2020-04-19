شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية باعظيم التجارية تُقر توزيع 1.6 ريال للسهم عن 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة باعظيم التجارية، بجلستها المنعقدة الخميس الماضي، الموافقة على توزيع أرباح عن العام 2019 بقيمة 16.2 مليون ريال.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الأحد، إن الأرباح سيتم توزيعها بما نسبته 16% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1.6 ريال للسهم.

ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 2.2 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

Advertisements

هذا وصدقت الجمعية على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 20.6 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 20.4 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال العام 2019 إلى ارتفاع المبيعات، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 304.515 مليون ريال، مُقابل إيرادات بلغت 302.410 مليون ريال خلال العام 2018.