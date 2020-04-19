شكرا لقرائتكم خبر عن المتقدمة تبدأ صرف 65 هللة للسهم عن الربع الأول في 14 مايو المُقبل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، بدء صرف أرباح الربع الأول من العام 2020، بقيمة 140.7 مليون ريال، اعتباراً من 14 مايو المُقبل.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 216.5 مليون سهم بواقع 0.65 ريال للسهم، وبنسبة 6.5% من القيمة الاسمية للسهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 104 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020، مقابل أرباح بلغت 161.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول إلى انخفاض كمية مبيعات وأسعار البولي بروبلين بنسبة 8.1% و10.3% على التوالي، بالإضافة إلى ارتفاع استهلاك البروبان بنسبة 10.3%.
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