شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "بتروكيم" تُقر توزيع 0.5 ريال للسهم عن العام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"، بجلستها المنعقدة الخميس الماضي، الموافقة على توزيع أرباح عن العام 2019 بقيمة 240 مليون ريال.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الأحد، إن الأرباح سيتم توزيعها بما نسبته 5% من رأس مال الشركة وبما يعادل 0.5 ريال للسهم.

ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 1.6 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

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هذا وصدقت الجمعية على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 131 مليون ريال خلال الربع الرابع من 2019، مقابل أرباح بلغت 236 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الرابع إلى انخفاض في أسعار منتجات الشركة خلال الربع الحالي، والى انخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع الزكاة، وذلك بالرغم من التحسن في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 673 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 1.2 مليار ريال في العام 2018، بنسبة تراحع بلغت 42.2%.