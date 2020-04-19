شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تحويل الدعم الحكومي لرواتب العاملين في القطاع الخاص بالبحرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي البحرينية، تحويل مبالغ الدعم الحكومي لرواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، تنفيذاً للتوجيهات الحكومية لإتمام دفع رواتب العاملين البحرينيين في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر (أبريل، ومايو، ويونيو) من صندوق التأمين ضد التعطل، ضمن الحزمة المالية والاقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص.

وأوضحت الهيئة، أنه تم تحويل مبالغ دعم الأجور لشهر أبريل في حسابات أصحاب المنشآت، اليوم الخميس، بعد أن أنهت كافة الإجراءات لإيداع المبالغ في حسابات أصحاب العمل الذين قاموا بالتسجيل إلكترونياً للاستفادة من الدعم الحكومي، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وذكرت الهيئة أن عدد المستفيدين بلغت نسبتهم 87% من إجمالي أصحاب العمل، فيما بلغت نسبة المستفيدين من العاملين البحرينيين في القطاع الخاص 96% وتم إيداع المبالغ لشهر أبريل في حسابات أصحاب العمل في موعدها المحدد، وفقاً للخطة الزمنية المحددة للتنفيذ، على أن يقوم صاحب العمل بصرف الأجور للعاملين البحرينيين لديه حسب مواعيد صرف الأجور شهرياً.

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وأشارت الهيئة إلى أنها ستقوم بإتاحة الفرصة للتسجيل إلكترونياً اعتباراً من يوم السبت المقبل حتى يوم الإثنين 20 أبريل، لأصحاب العمل الذين يرغبون في الاستفادة من دعم الأجور ولم يقوموا بالتسجيل مسبقاً، والذين يشكلون نسبة 13% من مجموع أصحاب العمل، وذلك لضمان وصول الدعم لجميع العاملين البحرينيين.

وتأتي تلك الخطوة بعد أن أعلنت مملكة البحرين في وقت سابق عن حزمة مالية حجمها 4.3 مليار دينار بحريني (11.39 مليار دولار) لمكافحة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وتشمل الإجراءات التكفل بفواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من ابريل الجاري.