شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الخليج للكابلات السنوية تتراجع 50% وتوصية بتوزيع 40 فلساً للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أرباح شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية بنسبة 49.71% خلال العام المالي 2019، لتسجل 4.22 مليون دينار، مقارنة مع 8.41 مليون دينار بالعام السابق.

وقالت الشركة في بيان، لبورصة الكويت، إن انخفاض الأرباح يرجع إلى انخفاض المبيعات وانخفاض هامش الربح المتعلق بها.

وزادت موجودات الشركة بنسبة 9.7% خلال العام الماضي، إلى 194.42 مليون دينار، مقابل 177.22 مليون دينار في 2018.

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وسجلت الإيرادات التشغيلية انخفاضاً بنسبة 16.61% إلى 72.13 مليون دينار بالعام 2019، مقارنة مع 86.49 مليون دينار بالعام السابق.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% من رأس المال المدفوع، بقيمة 40 فلساً للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية تحولت لتكبد صافي خسائر- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 76.7 ألف دينار خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 833.3 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة إلى 4.4 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 7.4 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 40.8%.