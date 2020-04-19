شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة السعودية تدعم مربي الدواجن بأكثر من 59 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، إنها أودعت أكثر من 59 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن، وذلك تنفيذاً للأمر السامي المتضمن الموافقة على إعادة توزيع اعتمادات الإعانات المدرجة في ميزانيات الأجهزة الحكومية.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن هذا يُعد أكبر دعم يتلقاه قطاع الدواجن خلال شهر واحد ضمن برنامج الإعانات الزراعية حيث شمل الدعم المادي المباشر منتجات الدجاج اللاحم، وبيض المائدة، وصيصان اللاحم والأمهات.

وبينت الوزارة أن عملية الصرف تمت بعد أن قدم المستفيدون بياناتهم عبر منصة زراعي وتم حصرها ومراجعتها من قبل الوزارة.

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ويهدف برنامج الإعانات الزراعية إلى دعم المنتج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، وتلبية للطلب المتزايد، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه بشكل مباشر، وتحقيق التطلعات الاحترافية لتربية الدواجن وتحفيز مربيها للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية المكثفة.

وكشف صندوق التنمية الزراعية السعودي في نهاية الأسبوع الماضي، عن إطلاق مبادرة تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي، وتخصيص مبلغ 2 مليار ريال لها من خلال مزيج من القروض المباشرة وغير المباشرة، تشمل منتجات "الأرز، السكر، فول الصويا، والذرة الصفراء".

والمبادرة تأتي ضمن المبادرات العاجلة التي أقرتها حكومة المملكة لمواجهة تبعات وآثار فيروس كورونا المستجد، والتخفيف من الآثار الاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، ومنها القطاع الزراعي.