شكرا لقرائتكم خبر عن عدد المستثمرين الأفراد بالأسهم السعودية يرتفع 16% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع عدد المستثمرين الأفراد في سوق الأسهم السعودية إلى نحو 5.5 مليون مستثمر بنهاية الربع الأول من 2020، بزيادة 15.8% ما يعادل 750.93 ألف مستثمر على أساس سنوي، و0.4% ما يعادل 22.72 ألف مستثمر على أساس ربعي.

وكان عدد المستثمرين الأفراد يبلغ نحو 5.48 مليون مستثمر بنهاية الربع الرابع 2019، ونحو 4.75 مليون مستثمر بنهاية الربع الأول من 2019، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وارتفع عدد المحافظ الاستثمارية المملوكة من قبل الأفراد في السوق بنهاية الربع الأول 0.8% بما يعادل 83.24 ألف محفظة على أساس سنوي، لتبلغ نحو 9.96 مليون محفظة مقابل 9.87 مليون محفظة نهاية الربع المقابل.

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وارتفعت محافظ الأفراد 0.9% بما يعادل 91.01 ألف محفظة على أساس ربعي، وذلك بعد أن كانت 9.86 مليون محفظة بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2019.

ويعد عدد المستثمرين الأفراد في سوق الأسهم السعودية بنهاية الربع الأول 2020 الأعلى منذ بدء نشر البيانات منذ نهاية الربع الثاني 2013، وكذلك بالنسبة لعدد محافظ الأفراد.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع سوق الأسهم السعودية الرئيسة 22.5% خلال الربع الأول 2020، وهو ما يعكس اقتناص الأفراد لفرص التراجعات.