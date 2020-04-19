شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 19حتى 23 أبريل المُقبل، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من تبوك الزراعية، التعمير، أسمنت العربية، أسمنت الشمالية، الواحة، مكة، هرفي للأغذية، جازادكو، البحري، دلة الصحية، المصافي، أسمنت السعودية، سابك، التموين، بنك الاستثمار، الخزف السعودي، مسك، بنك ساب، المواساة، ملاذ للتأمين، عناية.

وتصوت الجمعية العامة العادية لشركة تبوك للتنمية الزراعية، اليوم الأحد، على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2020 وتحديد أتعابه.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة الرياض للتعمير، يوم الأحد، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2019 بقيمة 88.888 مليون بحصة للسهم الواحد تبلغ 0.5 ريال بعد خصم الزكاة، بما يمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة مكة للإنشاء والتعمير، اليوم الأحد، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام 2019 بقيمة 247.224 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم، تمثل نسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم.

وتناقش الجمعية العمومية لشركة أسمنت المنطقة الشمالية ، اليوم الأحد، توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وتصوت الجمعية العامة العادية لشركة زهرة الواحة للتجارة، اليوم الأحد، على مُقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2019 بقيمة 11.250 مليون بحصة للسهم الواحد تبلغ 0.75 ريال بعد خصم الزكاة، بما يمثل 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة الأسمنت العربية، اليوم الأحد، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2019 بقيمة 100 مليون ريال، بواقع 1 ريال للسهم، تمثل نسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم.

وتناقش الجمعية العمومية لشركة هرفى للخدمات الغذائية، يوم الإثنين، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2019 بقيمة 71.148 مليون ريال بما نسبته 11% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1.1 ريال للسهم.

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وتبحث الجمعية العمومية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، يوم الإثنين، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2019 بقيمة 393.750 مليون ريال بما نسبته 10% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1 ريال للسهم.

وتبحث الجمعية العمومية للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك، يوم الثلاثاء، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019 بقيمة 6.6 مليار ريال، بواقع 2.2 ريال للسهم، تمثل نسبة 22% من القيمة الإسمية للسهم.

وتناقش الجمعية العمومية لشركة المصافي العربية السعودية، يوم الثلاثاء، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام 2019 بقيمة 15 مليون ريال بما نسبته 10% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1 ريال للسهم.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة الخطوط السعودية للتموين، يوم الثلاثاء، ما تم توزيعه من أرباح بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام 2019 بقيمة 455.1 مليون ريال، بواقع 5.5 ريال للسهم، تمثل نسبة 55.5% من القيمة الإسمية للسهم.

وتناقش الجمعية العمومية لشركة الأسمنت السعودية، يوم الثلاثاء، مُقترح مجلس الإدارة لتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2019 بقيمة 306 مليون ريال، نسبته 20% من رأس مال الشركة وبما يعادل 2 ريال للسهم.

وتنظر الجمعية العمومية للبنك السعودي البريطاني "ساب"، يوم الأربعاء المُقبل، في توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2019 بقيمة 1.234 مليار ريال، بما نسبته 6% من رأس مال الشركة وبما يعادل 0.6 ريال للسهم.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة المواساة للخدمات الطبية، يوم الأربعاء، مُقترح مجلس الإدارة لتوزيع أرباح عن العام 2019 بقيمة 200 مليون ريال، نسبته 20% من رأس مال الشركة وبما يعادل 2 ريال للسهم.

وتنظر الجمعية العمومية لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، يوم الأربعاء المُقبل، في مُقترح تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 50%.، ليتراجع رأس المال من 300 مليون ريال إلى 150 مليون ريال، ليتراجع عدد الأسهم من 30 مليون سهم إلى 15 مليون سهم.