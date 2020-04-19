شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعات الهندسية" تتوقع بدء صرف جزء من مستحقات المصدرين الأعلى من 5 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس يسرى قطب عضو غرفة الصناعات الهندسية، عن أن الوزيرة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة في تواصل دائم مع الشركات المصدرة من أجل الإسراع في صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى حرص الوزيرة على الانتهاء من الصرف في أسرع وقت من أجل تغطية جزء من التكاليف لدى المصانع والشركات المصدرة.

وتوقع قطب لـ"الخليج 365"، أن يتم صرف جزء من مستحقات الشركات المصدرة التي تزيد على 5 ملايين جنيه، بدءًا من الأسبوع المقبل، خاصة أن الوزيرة وعدت بالإسراع في انهاء هذا الملف بأسرع وقت، في ظل حرص القيادة السياسية على دعم القطاع الصناعى والتصديرى، في ظل الظروف الحالية التي أثرت بالسب على القطاعات المختلفة.

وأشار عضو غرفة الصناعات الهندسية، إلى أهمية صرف مستحقات الشركات المصدرة بهدف تنمية عملية التصدير، وتغطية جزء من التكاليف المرتفعة نسبيا في الفترة الحالية، وتأثر كثير من القطاعات الصناعية بفيروس كورونا.

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وطالب المهندس يسرى قطب بضرورة البنوك بتمويل أوامر شراء المواد الخام والآلات للمصانع في الفترة المقبلة من أجل دعم رأس المال لدى المصانع والذى قد يشهد تضرر جراء جائحة كورونا.

وأضاف قطب، أن تنمية الصادرات إلى أفريقيا يحتاج العمل على شقين الأول، هو تفعيل الاتفاقات التجارية مع القارة السمراء، من أجل نفاد المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، والشق الثانى سرعة صرف المساندة التصديرية المتأخرة، وكذلك تقديم الدعم المصرفي للمصانع من خلال البنوك المختلفة.

وقال عضو الصناعات الهندسية، إن الفرصة أصبحت مواتية للصناعة المصرية حاليًا للتواجد بقوة في أفريقيا، خاصة مع الأزمة التي تعانى منها أوروبا حاليًا، إضافة إلى بعض العوائق التي تواجه المنتجات التركية، لذلك الفرصة ملائمة للصناعة المصرية، لكن لابد من الوقوف بقوة لدعم الصناعات المختلفة.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بصرف مستحقات المصدرين المتأخرة سريعًا بنحو 30% منها ما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر، وهو ما يدعم قطاع كبير من الشركات خاصة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة.