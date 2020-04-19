شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يعاني من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 19-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سيرا (1810) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -2.07% بما يعادل -0.28 نقطة، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كل ذلك يأتي تحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على كل المستويات.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 12.12، طيلة ثبات المقاومة 14.46.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.12 ومستوى المقاومة 14.46.