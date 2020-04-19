شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي ينخفض للجلسة الثانية على التوالي – تحليل صباحي – 19-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم الراجحي (1120) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر هيا الثانية على التوالي بنسبة بلغت -1.30% بما يعادل -0.70 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على كل المستويات بمحاذاة خط ميل، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 51.00، طيلة ثبات المقاومة 56.80.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 51.00 ومستوى المقاومة 55.33.
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