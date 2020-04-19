شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية محاط بالضغوط السلبية – تحليل صباحي – 19-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كيان السعودية (2350) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، كما يعاني السهم أيضاً من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -2.25% بما يعادل -0.18 نقطة. Advertisements لهذا نحن نتوقع استمرار انخفاض السهم بتداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 8.20، ليستهدف مستوى الدعم 6.77. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.42 ومستوى المقاومة 8.20.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيان السعودية محاط بالضغوط السلبية – تحليل صباحي – 19-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.