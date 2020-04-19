الجزيرة ينزلق انخفاضاً – تحليل صباحي – 19-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم الجزيرة (1020) في آخر جلساته، ليتكبد خسائر بلغت نسبتها -4.71% بما يعادل -0.56 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط مع تداولاته بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة أن استقر أدنى مستوى 11.44، ليستهدف مستوى الدعم 10.04.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.98 ومستوى المقاومة 12.00.
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