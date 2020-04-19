عناية يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 19-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم عناية (8311) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 9.90، ليلامس بذلك مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي، والذي أجبره على الارتداد انخفاضاً في نهاية التداولات ليقلص من مكاسبه، ويغلق على ارتفاع متواضع بلغت نسبتها 0.75% بما يعادل 0.07 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لذلك تشير توقعاتنا إلى عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 7.90 مرة أخرى، طيلة ثبات المقاومة 10.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.68 ومستوى المقاومة 10.56.
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