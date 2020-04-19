شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت حائل يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 19-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أسمنت حائل (3001) في آخر جلساته، وذلك بعدما لامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر هي الثانية على التوالي بلغت نسبتها -1.65% بما يعادل -0.18 نقطة، ليظل بذلك مستوى المقاومة 11.10 ثابتاً أمام اختبار السهم له حتى تلك اللحظة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا وطيلة ثبات مستوى المقاومة 11.10 نتوقع للسهم المزيد من الانخفاض خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 9.72.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.30 ومستوى المقاومة 11.36.