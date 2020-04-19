شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجوف وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 19-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسمنت الجوف (3091) في آخر جلساته، وسيط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.22% بما يعادل -0.18 نقطة، كما نلاحظ وسط ذلك توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 7.34، طيلة ثبات المقاومة 8.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.63 ومستوى المقاومة 8.45.