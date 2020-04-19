شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يتلون باللون الأحمر – تحليل صباحي – 19-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إنزلق سهم كهرباء السعودية (5110) انخفاضاً في آخر جلساته، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، ليتكبد السهم خسائر بلغت نسبتها -6.25% بما يعادل -1.10 نقطة، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتعرض السهم لضغطه السلبي من جديد، في ظل توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 17.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 14.42.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.50 ومستوى المقاومة 17.50.