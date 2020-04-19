شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع البنوك طريقه ممهد للمزيد من الخسائر – تحليل صباحي – 19-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع مؤشر قطاع البنوك (TBNI) في آخر جلساته، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل المؤشر خسائر جديدة بلغت نسبتها -3.29% بما يعادل -200.40 نقطة ليستقر المؤشر في نهاية التداولات على مستوى 5,884.17، بالإضافة للضغوط السلبية السابقة نلاحظ أيضاً توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 5,382.84، طيلة ثبات مستوى المقاومة 6,241.72.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5,500.00 ومستوى المقاومة 6,241.72.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر قطاع البنوك طريقه ممهد للمزيد من الخسائر – تحليل صباحي – 19-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.