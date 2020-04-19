شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي عند أدنى مستوياته في أسبوعين – تحليل صباحي – 19-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) انخفاضاً في آخر جلساته، ليغلق عند أدنى مستوياته منذ يوم 2 أبريل، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.67% بما يعادل -181.98 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 7,000.00، مستهدفاً مستوى الدعم 6,347.89.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,347.89 ومستوى المقاومة 6,913.88.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
17
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
172
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عدد أسهم الشركات الثابتة
7
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عدد أسهم الشركات المتداولة
196
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