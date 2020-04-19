شكرا لقرائتكم خبر عن رغم أزمة فيروس كورونا.. توقعات بارتفاع صادرات الكيماويات 6% بنهاية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، ارتفاع صادرات القطاع بنهاية 2020 رغم أزمة كورونا، التي أثرت بالسلب على القطاعات الصناعية والتصديرية، وهبوط حركة التجارة العالمية.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس لـ"الخليج 365"، إن صادرات القطاع من المتوقع أن تحقق ارتفاعا 6% بنهاية 2020، لكن صادرات النصف الأول من العام الجارى ستنخفض.

Advertisements

وأضاف "أبو المكارم" أن قطاع الكيماويات والأسمدة حقق صادرات بقيمة مليار و252 مليون دولار خلال الربع الأول من 2020، مشيرًا إلى أن الرهان على زيادة الصادرات هذا العام سيكون على قطاع البلاستيك والبتروكيماويات.

وتوقع رئيس المجلس التصديرى، ارتفاع صادرات المنظفات بالنصف الثانى من 2020 قياسًا على النصف الأول من العام، نتيجة زيادة في الطلب عليها في ظل أزمة كورونا.

وكانت أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة طفيفة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2% حيث سجلت 6 مليار و728 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليارات و580 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 وبقيمة بلغت 148 مليون دولار، بينما شهدت الواردات تراجعًا كبيرًا بنسبة 24% حيث سجلت 13 مليارًا و814 مليون دولار، مقابل 18 مليارًا و233 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بقيمة انخفاض قدرها 4 مليارات و419 مليون دولار، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات قد ساهمت فى انخفاض العجز في الميزان التجاري لمصر بقيمة 4 مليارات و566 مليون دولار أى بنسبة تراجع بلغت 39% عن نفس الفترة من العام الماضى.