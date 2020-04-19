شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 19-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 5119 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما يقترب المؤشر حاليا من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما قد يضغط على المؤشر خلال الأسبوع القادم للوصول لمستوى الدعم 4500 نقطة، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 5400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,035 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,164 نقطة