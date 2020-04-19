شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 19-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان المؤشر يواجه مستوى الدعم الهام عند 8800 نقطة، فقد عمق المؤشر من عمليات جني الأرباح مخترقا هذا المستوى، حيث اغلق عند مستوى 8576 نقطة، وهو أدني مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، مما يعد إشارة سلبية، لذلك نتوقع ان يواصل المؤشر تراجعه في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 8200 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8,399 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 8,754 نقطة