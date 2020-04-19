شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاستشارات المالية الدولية (IFA) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 19-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات الخميس الماضي مرتفعا عند مستوى 37 فلس، والذي يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يشكل مقاومة ضغطت على السهم لأسفل ليغلق عند مستوى 34٫60 فلس منخفضا بالمقارنة باغلاقه السابق، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض لمستوى الدعم 30 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى38 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 33.1 بينما مستوى المقاومة هو 36.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط